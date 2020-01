In과 within의 차이

저번 주 during, for, while의 차이에 이어, 이번주도 시간표현을 더 하면 좋을 것 같아, 한국인들이 틀리기 쉬운 시간표현의 전치사를 준비했다.

보통 ‘in 2 hours’라는 표현을 들으면, 한국인들은 그동안 공부한 전치사 in의 의미 때문에, ‘2시간 안에’라고 생각하기 쉽다. 그러나 ‘(일정 시간) 안에‘라는 의미로는 전치사 within을 써야 한다.

ex) I will come back within two hours. (2시간 안에 돌아올게.)

전치사 in을 사용하게 되면, ‘(일정 시간) 후에‘ 라는 뜻이 된다.

ex) I will come back in two hours. (2시간 후에 돌아올게.)

전치사 in은 상황에 따라 ‘(일정시간) 만에‘의 의미가 되기도 한다.

ex)

Today is the hottest day in 30 years. (오늘은 30년 만에 제일 더운 날입니다.)

He finished the homework in two hours. (그는 숙제를 2시간 만에 끝냈어.)