흑자와 적자의 영어표현

흑자와 적자라는 표현은 국어에서 명사로 쓰이는 반면, 영어로는 전치사구로 형용사처럼 쓰인다.

흥미롭게도 영어에서도 ‘흑자상태인’의 의미로 ‘in the black’, ‘적자상태인’의 의미로 ‘in the red’로 쓰이며, 문장을 만들기 위해서는, 상황에 따라 여러 동사들이 쓰이지만, 주로 Be 동사와 함께 사용된다.

ex)

My budget this month is already in the red. (나의 이번달 예산은 벌써 적자야.)

Despite all the obstacles, our company keeps being in the black. (그 모든 역경 속에서도, 우리 회사는 흑자 상태를 유지하고 있습니다.)